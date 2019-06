Extra veiligheidsmaatregelen bij Gronings windpark na bedreigingen

Er komen extra veiligheidsmaatregelen bij de bouw van windpark N33 in Groningen. Aanleiding zijn de bedreigingen die de betrokken partijen hebben gekregen.

"We doen dit in het belang van onze medewerkers en onze contractors", laat ontwikkelaar Yard weten. "We vinden het zeer spijtig dat dit soort veiligheidsmaatregelen nodig zijn." Ook de andere ontwikkelaar, Innogy, bevestigt dat er maatregelen zijn genomen.

De bedrijven willen niet vertellen hoe de veiligheidsmaatregelen op de bouwlocaties in de buurt van Meeden eruitzien. RTV Noord schrijft dat er in elk geval beveiligingscamera's zijn geplaatst. Ook wordt er gesurveilleerd in de omgeving van het windpark.

Asbest en dreigbrieven

Om het windpark is vanaf de eerste plannen al veel te doen. Tegenstanders vrezen overlast van de 35 windmolens en vinden dat het park het landschap aantast. Ze verzetten zich fel: in januari werd asbest gedumpt op de bouwlocatie in Meeden. Ook werden vlaggetjes met hakenkruizen geplaatst en kregen verschillende organisaties en individuen dreigbrieven.

Ook juridisch is het windpark aangevochten. Vorige week besliste de Raad van State dat de windmolens er mogen komen. De actiegroep Tegenwind N33 onderzoekt of er nog andere juridische stappen mogelijk zijn, zoals het Europees Hof.

De ontwikkelaars willen eind deze zomer beginnen met de bouw van de windmolens. Eind 2020 moeten ze draaien.