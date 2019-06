Twee mensen bekneld bij Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein

Volgens de woordvoerder is het lastig om het slachtoffer te bereiken. "We kunnen niet binnendoor, door het sluizencomplex", zegt hij tegen RTV Utrecht. "Dus alles moet via de buitenzijde via een steiger."

Het is nog onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De sluis wordt momenteel gerenoveerd door Rijkswaterstaat. Of de mensen die bekneld zijn geraakt bezig waren met de renovatiewerkzaamheden, is nog niet bekend.