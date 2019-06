Motief schietpartij Virginia Beach blijft raadsel

De politie tast twee dagen na de schietpartij in Virginia Beach nog altijd in het duister over het motief van de dader. De 40-jarige man doodde twaalf mensen toen hij het vuur opende in het gemeentehuis, maar een directe aanleiding daarvoor is nog niet gevonden.

De man diende de ochtend voor de schietpartij per mail zijn ontslag in bij de gemeente. Waarom is niet bekend. Volgens zijn werkgever waren er geen problemen bekend en had hij een prima reputatie. "Hij was niet ontslagen en daar waren ook geen plannen voor."

Ook collega's waren over hem te spreken. "Het is een cliché maar het was echt een prima kerel. Hij had altijd een glimlach op zijn gezicht", zegt een collega. "Er was geen enkele aanleiding om te denken: deze gast gaat twaalf van mijn collega's doodschieten."

Willekeurige slachtoffers?

De politie heeft geen afscheidsbrief of internetmanifest van de dader gevonden, zei een woordvoerder tijdens een persconferentie. "Er is niets dat er meteen uit springt", verzuchte hij. Eerder had hij al gezegd meer vragen dan antwoorden te hebben.

Het lijkt er bijvoorbeeld niet op dat de dader op zoek was naar een bepaald persoon: zijn slachtoffers zijn schijnbaar willekeurig. De politie kon de gang van de moordenaar door het gebouw reconstrueren doordat hij zijn pasje moest gebruiken om deuren te openen.

Een collega zegt dat de schutter hem twee keer in de ogen keek, maar geen aanstalten maakte om hem te dood te schieten. "Hij stond zo dichtbij dat zijn wapen me bijna raakte toen zijn arm bewoog." Waarom hij de ontmoeting overleefde, blijft gissen. Misschien omdat hij wel eens vriendelijk met de dader gesproken had, speculeerde de collega.

Politiekogel?

De schietpartij eindigde toen de politie de dader in het nauw had gedreven op de tweede verdieping. Hij stierf door een kogelwond; of hij zichzelf had neerschoot of was geraakt door een politiekogel wordt nog onderzocht.

In Virginia Beach is besloten de naam van de schutter niet te noemen, om de schutter postuum naamsbekendheid te ontzeggen. "We willen ons juist richten op de slachtoffers", legde de burgemeester van de stad uit.