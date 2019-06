Ondernemerscongres van start in Den Haag, met Ivanka Trump en Máxima

In Den Haag start vandaag een grote, internationale top voor ondernemers: de Global Entrepreneurship Summit. Het tweedaagse evenement wordt gezamenlijk georganiseerd door het Amerikaanse en Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor de top zijn zo'n tweeduizend genodigden, onder wie ondernemers, investeerders en vertegenwoordigers van overheidsinstanties. Ook zijn prominenten aanwezig als Ivanka Trump, de dochter van de Amerikaanse president, en koningin Máxima. De ministers Blok en Pompeo houden vanmiddag, voorafgaand aan de officiële opening, een persconferentie.

Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en voorzitter van de top, ziet enorme kansen voor het bedrijfsleven: "Het is een moment om na te denken over zakelijke oplossingen voor duurzaamheidsproblemen op het gebied van water, logistiek en gezondheidszorg. Enorme kansen voor bedrijven, kansen om veranderingen teweeg te brengen en natuurlijk kansen om banen te creëren."

Eerste in Europa

De Global Entrepreneurship Summit is door president Obama bedacht en vindt elke twee jaar plaats. Het is voor het eerst dat het evenement in Europa wordt gehouden.

Vanwege de aanwezigheid van een groot aantal hoogwaardigheidsbekleders op de top, zijn in Den Haag strenge veiligheidsmaatregelen genomen.