Trump naar Londen: 'What could possibly go wrong?'

Nog voor hij de Air Force One instapte richting Londen, had de Amerikaanse president Trump dit langverwachte staatsbezoek al op scherp gezet. Hij sprak in verschillende interviews zijn voorkeur uit over wie premier May op moet volgen (Boris Johnson), vindt dat de Britten veel harder moeten zijn in de brexit-onderhandelingen en zou ook gezegd hebben dat Meghan Markle, de vrouw van prins Harry, "nasty" is (gemeen), iets wat hij vervolgens weer ontkende.

What could possibly go wrong, grapten Britse journalisten.

Tweeënhalf jaar nadat premier May hem had uitgenodigd, lossen de Britten eindelijk hun belofte in. De Amerikaanse president Trump begint vandaag aan zijn driedaagse staatsbezoek aan Groot-Brittannië, waar hij met alle egards zal worden ontvangen.

En zeker binnen de Britse koninklijke familie hopen ze dat Trump vandaag keurig binnen de lijntjes zal lopen en zich aan het afgesproken protocol en de etiquette houdt. Koningin Elizabeth zal hem, samen met zijn vrouw Melania, eerst ontvangen voor een lunch op Buckingham Palace, gevolgd door het inspecteren van de militaire erewacht. Ook wordt vanavond de rode loper voor hem uitgerold voor het staatsbanket op het paleis. Precies de beelden die Trump graag mee naar huis neemt, in de lange aanloop naar de presidentsverkiezingen eind volgend jaar.

Spanning

Op het paleis zullen ze vooral met spanning uitkijken naar vanavond. Normaal gesproken gebruiken de staatshoofden hun toespraken bij het staatsbanket om vooral de vriendschappelijke band te benadrukken en warme woorden over elkaar uit te spreken. Maar van Trump is bekend dat hij graag afwijkt van de regels.

Daarnaast ontstond er gisteren gedoe over de opmerking die Trump zou hebben gemaakt over Megan Markle. In een tweet benadrukte hij dat hij het niet zo gezegd heeft, maar het zal de ontmoeting met leden van de Britse koninklijke familie er niet makkelijker op maken. Markle zal niet deelnemen aan het staatsbezoek, aangezien ze vorige maand bevallen is van een zoon.

Ontmoeting met Johnson?

Morgenmiddag spreekt Trump met premier May in Downing Street, gevolgd door een persconferentie, die ongetwijfeld goed zal zijn voor enkele ongepolijste uitspraken. Maar aangezien May al haar aftreden bekend heeft gemaakt, zal hij met haar niet al te veel noten meer kunnen kraken.

Daarom speculeren Britse media nu al over een mogelijke ontmoeting tussen Trump en Boris Johnson. Het is hoogst ongebruikelijk dat een buitenlands leider zich publiekelijk met de opvolging van een premier bemoeit, maar Trump benadrukte in verschillende interviews dat Boris Johnson "een geweldige leider" zou zijn. Voorlopig staat er geen officiële ontmoeting gepland, maar het is zeker niet uit te sluiten dat de twee elkaar zullen zien.

En ook een andere goede bekende van Trump, Nigel Farage, zal geen nee zeggen tegen een kop thee op de residentie van de Amerikaanse ambassadeur in Londen, de plek waar Trump verblijft. De president zei dit weekend dat hij vindt dat Farage onderdeel moet uitmaken van het Britse onderhandelingsteam voor de brexit. Ook vindt hij dat de Britten gewoon van tafel moeten weglopen als ze hun zin niet krijgen. Dan maar een no-deal-brexit.

Demonstraties

Tegelijk is er ook genoeg weerstand tegen dit bezoek. Het zal omgeven zijn door demonstraties, met als hoogtepunt een enorme demonstratie op Trafalgar Square, waar morgen een kwart miljoen mensen worden verwacht.

Ook verschillende politici hebben hun afschuw uitgesproken over het feit dat Trump met zoveel eer en ceremonie ontvangen wordt. Sadiq Khan, de Londense burgemeester die het al vaker met de Amerikaanse president aan de stok had, vergeleek hem gisteren nog met een "fascist uit de 20ste eeuw". Zijn partijgenoot, Labour-leider Jeremy Corbyn, wees een uitnodiging af om vanavond bij het staatsbanket op Buckingham Palace te zijn.