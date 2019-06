Grap met dakloze kost Spaanse youtuber 20.000 euro

Een Spaanse youtuber moet 20.000 euro betalen en mag vijf jaar niks op het videoplatform doen na een prank met een dakloze. Hij had hem koekjes gegeven waarin de crèmevulling was vervangen door tandpasta.

De 19-jarige youtuber ReSet was in 2017 door een van zijn 1,2 miljoen volgers uitgedaagd iemand beet te nemen met de vieze koekjes. In het filmpje is te zien hoe een bedelaar bij een supermarkt 20 euro geeft en het pakje koekjes waarmee hij had geknoeid.

Dat het slachtoffer moest overgeven van de koekjes deerde ReSet niks. "Bekijk het van de positieve kant", schamperde hij bij de video, "zo worden zijn tanden weer schoon. Dat is vast niet meer gebeurd sinds hij arm geworden is."

Lichamelijk en psychisch lijden

De video leidde in Spanje tot veel ophef, waarna ReSet het filmpje offline haalde. Ook zocht hij de man weer op om hem nog eens 20 euro te geven. Een poging om een rechtszaak af te kopen met 300 euro mislukte. Volgens de rechter was dat een schijntje, omdat ReSet 2000 euro had verdiend door advertenties op zijn kanaal.

De rechter nam het ReSet kwalijk dat hij de kwetsbare dakloze lichamelijk en psychisch had laten lijden. Door hem zo te vernederen, was de persoonlijke integriteit van de man geschonden, luidde het vonnis.

Naast de compensatie van 20.000 euro voor het slachtoffer en het YouTubeverbod, legde de rechter ook een celstraf van 15 maanden op. Omdat het om een eerste veroordeling gaat, is de kans klein dat ReSet daadwerkelijk de cel in gaat.