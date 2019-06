Studiepot van 1000 tot 2000 euro voor bijscholing, aftrekpost verdwijnt

Werkenden en niet-werkenden kunnen aanspraak maken op 1000 tot 2000 euro om zich verder te ontwikkelen. Het geld kan gebruikt worden voor het halen van bijvoorbeeld een mbo-opleiding, het volgen van een cursus of het halen van een certificaat. Dit hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en minister Van Engelshoven van Onderwijs bekendgemaakt. Wanneer de nieuwe regeling van kracht wordt, is nog niet bekend.

Het kabinet stelt het STAP-budget in en dat staat voor StimuleringArbeidsmarktPositie. Er kunnen tussen de 100.000 en 200.000 mensen per jaar aanspraak op maken. De huidige aftrekpost voor scholing verdwijnt. In het regeerakkoord hadden de coalitiepartijen al afgesproken dat er een "individuele leerrekening komt voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben gehaald".

Vanwege de snel veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk dat iedereen zich blijft ontwikkelen en zich mogelijk laat omscholen naar een nieuwe baan, benadrukt minister Koolmees. Het moet vanzelfsprekend worden dat mensen nadenken over de toekomst van hun baan, zegt hij. "Het is niet alleen nodig voor de arbeidsmarkt, het is ook leuk om nieuwe dingen te leren en nieuwe dingen te doen."