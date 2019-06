'Noord-Koreaanse onderhandelaar weer in openbaar gezien'

De belangrijke Noord-Koreaanse onderhandelaar in de gesprekken met de VS over denuclearisatie, Kim Yong-chol, zou weer in het openbaar gezien zijn. Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA was hij met Kim Jong-un en andere functionarissen gisteren aanwezig bij een concert.

Het is de eerste keer dat de onderhandelaar gezien zou zijn sinds de Zuid-Koreaanse krant Chosun Ilbo afgelopen week berichtte dat hij naar een strafkamp was gestuurd als gevolg van de mislukte gesprekken met Amerika in Vietnam. Het is nog steeds onduidelijk of dat daadwerkelijk is gebeurd en welke functie hij nu heeft.

Sommige andere functionarissen die na de top aan de kant waren geschoven, zouden nu ook zijn teruggehaald. De Zuid-Koreaanse krant schreef verder dat een andere Noord-Koreaanse gezant, Kim Hyok-chol, was geëxecuteerd. Van hem is nog steeds niets vernomen.