'De eerste communie hoort er hier gewoon bij'

De viering mag dan afnemen in populariteit, in het zuiden van Nederland blijft het een belangrijk evenement voor veel ouders. Hier wordt de communie het meest gevierd. In Limburg deden 4500 kinderen de eerste heilige communie in 2017. In de twee Brabantse bisdommen, Breda en Den Bosch, kregen 5400 kinderen hun eerste hostie. In de rest van Nederland lagen die aantallen veel lager.

De Loo herkent de wisselende populariteit per provincie. "Mijn beste vriendin komt uit Almere, een andere vriendin uit Alkmaar. Die zeggen allebei: het zal wel allemaal. Het katholieke geloof speelt in Limburg veel meer dan in de Randstad."