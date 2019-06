Paus verklaart zeven Roemeense bisschoppen zalig

Paus Franciscus heeft zeven katholieke Roemeense bisschoppen zalig verklaard die in de communistische tijd vanwege hun geloof werden vervolgd. "Ze hebben hun leven gegeven in hun verzet tegen een onvrij ideologisch systeem", zei Franciscus bij een openluchtmis in de stad Blaj.

De communistische regeringen die na de Tweede Wereldoorlog meer dan veertig jaar de dienst uitmaakten in Roemeniƫ, verboden de Rooms-Katholieke Kerk. De katholieke minderheid moest overstappen op het Roemeens-orthodoxe geloof, dat wel was toegestaan.

Velen weigerden dat en duizenden priesters werden om die reden gevangengezet, onder wie de zeven bisschoppen. Ze stierven in gevangenschap, hun stoffelijke resten werden in het geheim begraven. Een zaligverklaring is in de katholieke kerk een eerste stap naar een heiligverklaring.