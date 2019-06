AFC-voetballer gaat viral omdat hij niet scoort, zelfs Zlatan stuurt bericht

"Philippe, dit is Zlatan. 20 wedstrijden, 0 goals. What the fuck is this? Dit heb ik nog nooit gehoord", begint Zlatan zijn video gericht aan Hes. Hij nodigt hem vervolgens uit voor een voetballesje op zijn school. Maar misschien moet Hes gewoon stoppen met voetbal, stelt Zlatan voor. "Dat is waarschijnlijk het beste om te doen. Succes met je shit-resultaten."

Hes vindt het allemaal heel bijzonder. Volgens de spits is het begonnen met een filmpje op het AFC Amsterdam-account op social media. "Daar reageerde Ronald de Boer op en daarna ging het superhard", vertelt Hes in NPO Radio 1-programma Langs de Lijn. "En het gaat maar door."