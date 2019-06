Waarom Virginia Beach liever over de slachtoffers spreekt dan over de dader

"Hier is écht wel iets voor te zeggen", vertelt De Graaf, die in haar vakgebied veel te maken heeft met terroristen en zogeheten lone wolfs, mensen die grotendeels alleen opereren. "Je ziet vaak dat er bij dit soort daders al wel iets speelt als ze over een schietpartij of aanslag in de krant lezen. Vervolgens zuigen ze de informatie op en gebruiken ze het ter legitimatie voor hun eigen plannen of daden."

Dat dit soort na-aapgedrag bestaat, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. In 2015 ontdekten onderzoekers dat in de VS na een opvallend bloedbad een periode van 12 tot 14 dagen volgt, waarin de kans op nog een drama iets verhoogd is.

"Mensen zijn eigenlijk nooit alleen", vervolgt De Graaf. Ook lone wolfs zoeken een groep om bij te horen en die vinden ze in daders van andere aanslagen of schietpartijen." Ze ziet dat deze discussie in Nederland vooralsnog nauwelijks gevoerd wordt. "Maar hier hebben we gelukkig nog nooit te maken gehad met een aanslag of schietpartij waarbij zoveel doden vielen als in Christchurch of Virginia Beach."