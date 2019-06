Jongens van 16 en 17 verdacht van serie-vandalisme in Goes

Twee jongens uit Goes, die vanmorgen werden aangehouden op verdenking van diefstal van een scootmobiel, hebben mogelijk nog veel meer gestolen en vernield. Een politieman die onderweg was naar zijn werk zag de jongens op de scootmobiel rijden en vertrouwde het niet.

Uit onderzoek bleek dat ze ook een heftruck hebben gestolen uit een loods en daarmee rondjes hebben gereden.

Meer vernielingen

De politie vermoedt dat de jongens meer dingen hebben gestolen en beklad in Goes. Er werden afgelopen nacht verschillende auto's en schuttingen beklad met verf.

Ook werd een hond gestolen, die later werd teruggevonden in een geparkeerde auto. Op dezelfde plek werd ook een vermoedelijk gestolen kindercrossfiets gevonden. Ook zijn er kliko's in brand gestoken. Daarbij is een fiets gevonden, die niet van de bewoners is, meldt Omroep Zeeland.

Mogelijk zijn er nog meer dingen in de omgeving vernield of gestolen. Gedupeerden wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.