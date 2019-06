Noodkreet van provincie en bevingsgemeenten voor gasdebat dinsdag

Twee dagen voor een gasdebat in de Tweede Kamer voeren de provincie Groningen en de aardbevingsgemeenten de druk op. Namens de regio heeft René Paas, de commissaris van de koning, Tweede Kamerleden een mail gestuurd met een noodkreet. De brief is in handen van RTV Noord.

Paas schrijft dat ministers zouden moeten erkennen dat de huidige versterkingsaanpak niet werkt. "Rijk en regio maakten al eerder bestuurlijke afspraken, maar de aardbeving van vorige week maakte pijnlijk zichtbaar dat de aanpak van de versterking en de schadeafhandeling nog lang niet de snelheid hebben die nodig is. Dat leidt tot woede en frustratie en het richt grote maatschappelijke schade aan. Wij willen dat de Groningse crisis wordt beantwoord op een manier die recht doet aan de ernst van de situatie."

De regio wil dat voor de uitvoering van de versterking een eenduidige opdrachtgever met ruime bevoegdheden wordt aangesteld. Een publieke uitvoeringsorganisatie onder aansturing van de gemeenten is daar een voorwaarde voor. "Zodat de invloed van NAM - rechtstreeks of via het Centrum Veilig Wonen - eindelijk gestopt wordt", aldus Paas.

Tijdrovend proces

Het tijdrovende proces van inspecties en maandenlang doorrekenen en beoordelen van huizen moet volgens de regio stoppen. Er is al een tekort aan mankracht. Die moet worden ingezet waar die het meeste nodig is. "Dus niet bij het opnieuw beoordelen van woningen die al een versterkingsadvies hebben."

Paas pleit namens de regio ook voor een Nationaal Bouwakkoord Groningen. Dat moet er uiterlijk op 1 januari 2020 zijn. Er moeten dan bouwondernemers constant dicht op de uitvoeringsorganisatie zitten. Omdat het een crisissituatie is, moeten volgens de betrokkenen aanbestedingsregels opzij worden gezet.

Nachtmerrie

Tot slot wil de regio meer transparantie. Paas omschrijft het proces van versterking en schadeafhandeling als een 'black box' voor inwoners en voor gemeenten. Er moet volgens de provincie en de gemeenten zo snel mogelijk een publiek dashboard komen waarop iedereen de laatste stand van zaken kan zien. "Per gemeente, per dorp en per straat moet inzichtelijk zijn hoe ver we zijn."

De brief van Paas wordt afgesloten met nog een boodschap: "Als de premier zegt dat wat in Groningen gebeurt een nachtmerrie is, dan moet de regering het gereedschap aanreiken waarmee we wakker kunnen worden."

Het debat met de ministers Wiebes en Ollongren en premier Rutte is dinsdagavond. Een dag later volgt een bestuurlijk overleg tussen de provincie, de gemeenten en de twee ministeries.