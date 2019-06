Hoe Spanje met klimaat-maatregelen een andere weg inslaat dan Duitsland

De klimaatmaatregelen pakken in Madrid heel anders uit dan in de Duitse steden. In de Spaanse hoofdstad werd vorig weekend niet alleen gestemd voor Europa, maar ook voor een nieuwe burgemeester. De meeste kans op de post maakt José Luis Almeida, de kandidaat van het centrumrechtse Partido Popular. Hij wil snel de milieuzone in Madrid op de schop nemen.

De autoluwe zone in het centrum van Madrid werd vorig jaar ingesteld onder de linkse burgemeester Manuela Carmena. In het gebied, dat een groot deel van het centrum beslaat, worden automobilisten die van buiten komen geweerd. Met name diesel- en benzineauto´s mogen er niet rijden. Ook voor scooters en motoren gelden beperkingen.

Met resultaat. De kwaliteit van de lucht verbeterde aanmerkelijk, concludeerden milieugroepen. In april gingen de gehaltes voor stikstofdioxide met 16 procent omlaag, en vielen terug op waarden die voor het laatst in 2012 werden gemeten. In het hele gebied Madrid Central rijden zo'n 8 procent auto's minder.

Effectieve aanpak

"Het is een mislukking. We gaan een einde maken aan het project", herhaalde afgelopen week burgemeesterskandidaat Almeida een aantal keer. Almeida wil vooral de belangrijke verkeerswegen in het centrum weer openstellen voor al het gemotoriseerd verkeer. Parkeren blijft wel in veel gevallen wel beperkt tot de bewoners van de binnenstad.

"Natuurlijk hebben we een groot probleem met de kwaliteit van de lucht in Madrid. Waar het mij om gaat dat je echt effectief moet zijn in je aanpak. Ik ben geen voorstander van privé-auto's in de binnenstad, daar moet je ook andere vormen van vervoer aanbieden. Dat moeten we aanmoedigen", zo relativeerde Almeida.

Maar de vraag is of de uiteindelijke beslissing zich alleen tot het heropenen van grote verkeersaders beperkt. Voor de burgemeesterspost van Almeida is de steun van rechts-populistisch Vox onontbeerlijk. Deze partij trekt liever vandaag dan morgen de stekker uit alle verkeersbeperkende maatregelen.

Intussen kijkt ook de Europese Commissie argwanend toe. Begin dit jaar waarschuwde commissaris voor Milieu Karmenu Vella voor torenhoge boetes als Spanje achterblijft met plannen om de luchtkwaliteit in grote steden te verbeteren. Vooral Madrid en Barcelona werden door Vella genoemd.