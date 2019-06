Tropische hitte verwacht, waarschuwing voor zonkracht

Het belooft vandaag op sommige plekken een tropische dag te worden. Het is op veel plekken inmiddels al zo'n 25 graden, en later kan het met 28 tot 32 graden zomers tot tropisch warm worden. Weerplaza waarschuwt: de zonkracht is sterk, waardoor men al binnen een kwartier kan verbranden.

Vanwege het warme weer rijdt de NS tussen 10.00 uur en 19.00 uur met extra treinen van en naar Zandvoort. De automobilist moet op de wegen naar de badplaatsen nu al geduld hebben: op de A20 naar Hoek van Holland, op de N201 naar Zandvoort en op de N513 bij Castricum is het langzaam rijden, meldt de ANWB.

Op de stranden van Kijkduin en Scheveningen zijn voor kinderen 06-polsbandjes beschikbaar. Met behulp van zo'n bandje. met daarop het telefoonnummer van hun ouders, kunnen ze worden herenigd met hun ouders als ze verdwaald zijn.

Morgen voorbij

Op verschillende plaatsen zijn evenementen afgelast. Zo gaat de twintigste editie van de Maas en Waal Marathon in het Rivierengebied niet door, en is ook de Mooi Ruinen Run in Drenthe afgelast. In 't Gooi hebben de organisatoren van de Driedorpenloop de halve marathon afgelast vanwege de warmte. De andere afstanden gaan wel door.

Bij festivals zijn ook maatregelen genomen. Bezoekers van Best Kept Secret in Safaripark Beekse Bergen mogen hun eigen flesje meenemen en gratis water tappen. Bij Intents in Oisterwijk zijn grote ventilatoren geplaatst.

De tropische omstandigheden zijn morgen voorbij. Tegen de avond gaat de wind vanuit het westen waaien en koelt het snel af. Morgen is het nog "maar" 21 graden en het wordt ook een stuk wisselvalliger.