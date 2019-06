SPD-leider Andrea Nahles treedt af

De Duitse politicus Andrea Nahles treedt terug als leider van de sociaal-democratische SPD. In een verklaring schrijft ze dat ze binnen de partij niet meer de steun krijgt die ze nodig heeft om de SPD goed te kunnen leiden.

Nahles (48) stond onder druk sinds de historische slechte uitslag bij de Europese verkiezingen. De SPD ging van 27,3 procent naar 15,8 procent van de stemmen. De grote winst ging naar de Groenen, die met 20,5 procent van de stemmen de tweede partij van Duitsland werd.

De SPD zou op verzoek van Nahles volgende week stemmen over haar partijvoorzitterschap, maar dat heeft ze dus niet afgewacht. Behalve voorzitter van de partij was ze ook leider van de SPD-fractie in de Bondsdag.

Große Koalition

Volgens correspondent Judith van de Hulsbeek is het terugtreden van Nahles geen goed nieuws voor de toch al wankele coalitie met de CDU/CSU van bondskanselier Merkel. Binnen de SPD wordt al sinds het aantreden van het kabinet, vorig jaar, betwijfeld of de partij wel had moeten gaan samenwerken in die Große Koalition. "Dat debat gaat nu zeker opnieuw worden gevoerd", zegt Van de Hulsbeek.

Nahles werd in april vorig jaar gekozen tot leider van de SPD, als opvolger van Martin Schulz. Ze was de eerste vrouwelijke SPD-leider sinds de oprichting in 1863.