Wekdienst 2/6: mogelijk tropische dag en wie wint de Giro?

Wat kun je vandaag verwachten?

Het wordt mogelijk 30 graden of meer. In dat geval wordt gesproken van een tropische temperatuur. Mocht het in De Bilt warmer worden van 29,5 graden, dan is dat de warmste 2 juni ooit gemeten. Verschillende instanties waarschuwen mensen goed rekening te houden met de warmte en veel te drinken.

Voor het eerst stopt er een trein op station Stadshagen in Zwolle. Het gaat om een proef van twee weken. Eigenlijk zou het station al open gaan in december 2017, maar door de slechte bodem kan de trein niet hard genoeg rijden om de dienstregeling te halen.

Bij het Nationaal Monument Kamp Vught wordt de jaarlijkse openbare herdenking van de kindertransporten van juni 1943 gehouden. Dit jaar is het 76 jaar geleden dat bijna 1300 joodse kinderen op transport moesten naar vernietigingskamp Sobibor, waar zij vrijwel allen direct bij aankomst werden vermoord.

En wie grijpt de eindzege in de 102de editie van de Giro d'Italia? Met de afsluitende tijdrit in Verona valt vandaag de beslissing. De ontknoping is live te volgen via een liveblog op NOS.nl en ook Langs de Lijn doet vanaf 14.00 uur verslag op NPO Radio 1. Een samenvatting is vanaf 19.00 uur te zien in Studio Sport op NPO 1.

Wat heb je gemist?

De Braziliaanse voetballer Neymar wordt beschuldigd van het verkrachten van een vrouw. De twee zouden elkaar via Instagram hebben ontmoet. De vrouw zegt dat ze twee weken geleden door een vertegenwoordiger naar Parijs is gevlogen. Volgens haar kwam Neymar dronken bij haar hotelkamer aan en heeft hij daar tegen haar wil seks gehad met haar. De zaakwaarnemer van Neymar noch de voetballer zelf heeft vooralsnog gereageerd op de aanklacht. Zijn vader zegt dat de voetballer in de val is gelokt.

Ander nieuws uit de nacht:

Harde taal Chinese minister van Defensie, maar 'oorlog met VS zou een ramp zijn': hij heeft kritiek geuit op de VS om hun openlijke steun aan Taiwan en de hun bemoeienis bij het conflict in de Zuid-Chinese Zee, maar liet tegelijkertijd weten dat Washington en Peking hebben afgesproken om samen te werken voor stabiliteit in Azië.

Turkije pakt twintig terreurverdachten op: ze hadden mogelijk banden met IS en waren volgens het Turkse persbureau Anadolu van plan om een aanslag te plegen.

Nieuwe president El Salvador beëdigd: in zijn speech noemde de 37-jarige Nayib Bukele El Salvador "een ziek kind", na jaren van veel geweld en corruptie.

En dan nog even dit

'Calm als you like, it's Virgil Van Dijk!'

Op Instagram is een video te zien waarop voetballer van Virgil van Dijk door zijn teamgenoten wordt toegezongen en een vreugdedansje doet. Liverpool-speler Alex Oxlade-Chamberlain maakte de beelden gisteravond vanuit de kleedkamer en zette ze op zijn Instagram-account. De tekst komt van een lied dat Liverpoolsupporters vorig jaar voor de Nederlander hebben geschreven.

Liverpool won gister de Champions League-finale van Tottenham Hotspur met 2-0. Van Dijk werd na afloop verkozen tot beste speler van de finale. Hij speelde volgens analisten een goede wedstrijd en voorkwam bij een 1-0 voorsprong na een indrukwekkende versnelling dat de doorgebroken Son Heung-min op doel kon schieten.