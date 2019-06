Zoektocht naar acht klimmers op Indiase Himalaya-top

In het Indiase deel van de Himalaya worden acht klimmers vermist. Ze maakten deel uit van een groep van twaalf man die de oostelijke top van de Nanda Devi (7434 meter) en een andere top van bijna 6500 meter wilde beklimmen.

Vier leden van de groep die eerder waren teruggegaan, sloegen alarm toen de anderen niet terugkeerden in het basiskamp. Volgens de Indiase autoriteiten zijn de acht waarschijnlijk door een lawine getroffen. De groep vermisten bestaat uit vier Britten, twee Amerikanen, een Australische en een Indiƫr.

Het team klimmers staat onder leiding van Martin Moran, een zeer ervaren Britse bergbeklimmer. Het laatste bericht op de Facebook-pagina van zijn bedrijf van voor de vermissing is van 22 mei. Daarin kondigt Moran de beklimming aan van de Nanda Devi en een top van 6477 meter, die nog nooit eerder werd beklommen. "Zo'n eerste beklimming is een creatie, net als het maken van een schilderij of het schrijven van een liedje."

De reddingsoperatie begon gisteren en kan dagen duren omdat het gebied enorm afgelegen is. Gehoopt wordt dat een helikopter van de Indiase luchtmacht een verkenningsvlucht kan uitvoeren. Het is niet waarschijnlijk dat een helikopter in het onherbergzame gebied kan landen.

Ruim twintig doden

Het klimseizoen in de Himalaya loopt op zijn eind en eist dit jaar veel slachtoffers. Alleen al op de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, zijn dit jaar elf klimmers omgekomen. Een aantal klimmers stierf toen er door het relatief gunstige weer enorm veel klimmers tegelijk de top van de berg in Nepal probeerden te bereiken en er lange wachttijden ontstonden.

Niet alleen de Everest maakt slachtoffers dit seizoen. Op andere hoge toppen in de regio kwamen ook zeker tien mensen om.

De Nepalese autoriteiten hebben na het grote aantal sterfgevallen kritiek gekregen, omdat er te veel vergunningen zouden zijn afgegeven. Die vergunningen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de Nepalese overheid. Een vergunning kost zo'n 10.000 euro en de totale kosten van een expeditie zijn al snel 40.000 tot 60.000 euro.