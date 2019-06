Turkije pakt twintig terreurverdachten op

In Turkije heeft de politie bij invallen in het hele land twintig verdachten opgepakt die mogelijk banden hadden met terreurorganisatie IS. Volgens het Turkse persbureau Anadolu hadden de verdachten plannen om een aanslag te plegen. Bij de invallen zijn wapens gevonden.

De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Soylu zei dat duidelijk is waar en wanneer de aanslag gepleegd zou worden, maar hij wilde verder geen details geven. Ook de nationaliteiten van de verdachten zijn niet bekendgemaakt.

Vanwege de mogelijke aanslag zijn de veiligheidsmaatregelen in Turkije verscherpt. In april werd in het land een IS-lid opgepakt dat plannen had om een aanslag te plegen bij een herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Sinds 2015 zijn in Turkije meerdere aanslagen gepleegd die aan IS worden toegeschreven.