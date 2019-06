Harde taal Chinese minister van Defensie, maar 'oorlog met VS zou een ramp zijn'

De Chinese minister van Defensie Wei Fenghe heeft kritiek geuit op de Verenigde Staten voor hun openlijke steun aan Taiwan en de Amerikaanse bemoeienis bij het conflict in de Zuid-Chinese Zee. Tegelijkertijd liet hij ook weten dat China en de VS hebben afgesproken om samen te werken voor stabiliteit in Aziƫ. Wei deed zijn uitspraken op een defensietop in Singapore met Aziatische landen.

China ziet Taiwan als een afvallige provincie en president Xi Jinping zei in januari dat hij bereid is om desnoods geweld te gebruiken voor een hereniging. Taiwan riep daarop de internationale gemeenschap op tot steun. Wei hamerde er in zijn toespraak op dat China "zal vechten tot het eind" met iedereen die probeert Taiwan van China af te splitsen, zoals hij dat noemt.

Handelsakkoord

De Chinese minister van Defensie zegt tegelijkertijd dat zowel China als de VS zich realiseert dat een conflict of oorlog een ramp is voor beide landen. Hij benadrukt ook dat de deur voor gesprekken over een handelsakkoord met de VS nog open staat.

Op een andere persconferentie zei de Chinese vice-minister van Handel dat er geen akkoord met de VS komt als het land druk uitoefent op China. Hij doelt op opmerkingen van Amerikaanse vertegenwoordigers van vorige maand, die dat China bepaalde conceptafspraken weer wilde terugnemen.

De Chinese vice-minister spreekt over "onverantwoorde beschuldigingen" van Washington en benadrukt dat externe druk in dit dossier niet helpt.