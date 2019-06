Motorrijder (68) verongelukt in Duitsland

Een Nederlandse motorrijder is op de snelweg in Duitsland verongelukt. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag op de A48 in de richting van Trier.

Door onbekende oorzaak raakte de 68-jarige man in een flauwe bocht de controle over het stuur kwijt en botste tegen de vangrail. Hij overleed ter plekke.

Vanwege het politieonderzoek was de snelweg vier uur lang afgesloten. Hulpverleners rukten uit om de automobilisten in de urenlange file met het warme weer van water te voorzien.