Hoe zijderupsen hoop geven aan Keniaanse boeren

Die wereldwijde vraag groeit. "De productie van zijde daalt in China en bestaat in Japan bijna helemaal niet meer", aldus Kasina. Volgens officiële cijfers produceerde Japan in 2012 nog maar 202 ton zijdecocons. Dat is minder dan 1 procent van wat ze in 1989 nog produceerden. 70 procent van alle zijdeproducten wordt daar nu geïmporteerd, het grootste deel uit China.

"Honderd jaar geleden was Japan de grootste exporteur van zijde. We hebben veel onderzoek gedaan naar zijdeteelt en beschikken over geavanceerde technologie. Maar we kunnen het meeste hier niet gebruiken. Het klimaat in Kenia is veel beter voor de zijdeteelt. Daarom wil ik graag met ze samenwerken", zegt Yuko Mizutori, een Japanse investeerder.

Volgens Kasina zijn er op dit moment meer dan vijf Japanse bedrijven die interesse hebben getoond in Keniaanse zijde.