Vandaag officieel eerste zomerse dag, van 'heerlijk weertje' tot 'weer verbrand'

Vandaag is officieel de eerste zomerse dag van het jaar. Even voor 16.30 uur werd in De Bilt 25 graden gemeten. Die temperatuur moet in De Bilt worden bereikt om te mogen spreken van een officiële zomerse dag.

De zomerse temperaturen lijken laat dit jaar. In de afgelopen dertig jaar werd de 25 graden meestal begin mei al aangetikt. Overigens was het dit jaar op 24 april al een keer 24,9 graden in De Bilt, strikt genomen geen zomers weer. "Maar statistieken zeggen niet alles", aldus Weerplaza.

Temperaturen liepen vandaag uiteen van 19 graden aan de kust en het noorden van Nederland tot tegen de 28 graden in het zuidoosten.

En daar genoten we allemaal massaal van: