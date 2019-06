Kapitein rampschip Donau blijft maand in voorarrest

De kapitein van het cruiseschip dat woensdag betrokken was bij een dodelijke aanvaring met een kleinere toeristenboot op de Donau, moet een maand in voorarrest blijven. Dat heeft een Hongaarse rechter vandaag bepaald. De Oekraïense kapitein moest voor de rechter verschijnen in een onderzoek naar "criminele nalatigheid op een openbare waterweg".

Door de aanvaring van de 135 meter lange Viking Sigyn zonk de kleinere toeristenboot, met daarop 35 opvarenden: 30 Zuid-Koreaanse toeristen, twee Hongaarse bemanningsleden, twee gidsen en een fotograaf. Zeven mensen werden gered, zeven opvarenden kwamen om en 21 mensen worden nog altijd vermist.

Gezonken boot nog niet bereikt

Het zoeken naar de vermisten wordt flink bemoeilijkt door de hoge waterstand en de sterke stroming. Hongaarse reddingsteams, die worden ondersteund door speciaal ingevlogen Zuid-Koreaanse diepzeeduikers, zijn er nog steeds niet in geslaagd de gezonken boot te bereiken.

Wel heeft het Hongaarse waterschap de verwachting uitgesproken dat het water de komende dagen weer gaat dalen. Er wordt geen zware regenval verwacht die invloed kan hebben op de waterstand.

De werkelijke oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De botsing gebeurde op een druk deel van de Donau, dat een uitzichtpunt is op het parlementsgebouw van Hongarije.