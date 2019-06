Amerikaanse nepprins voor achttien jaar achter de tralies

In zijn rol van steenrijke en invloedrijke Saudische prins hield hij slachtoffers voor dat ze mee konden liften op lucratieve investeringen, waar hij als lid van de Saudische koninklijke familie toegang toe zou hebben. Hij ondersteunde zijn verhaal met valse documenten die zijn koninklijke afkomst en rijkdom moesten bevestigen.

Slachtoffers uit de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Hongkong vertrouwden Gignac en zijn nep-investeringsmaatschappij in twee jaar tijd meer dan 7 miljoen euro toe. Hij 'investeerde' dat geld in Ferrari's, Rolls-Royces, motorjachten, designkleding, vakanties en een peperduur appartement op Fisher Island bij Miami Beach in Florida.

In maart 2017 kreeg een beoogd slachtoffer argwaan, onder meer omdat de 'Saudische prins' tijdens diners met zichtbaar genoegen varkensvlees naar binnen werkte; iets wat een vroom moslim niet zal doen. Toen bleek dat het 'Saudische prins'-verhaal rammelde, stapte de man naar de politie.