Man die twaalf mensen doodschoot in VS had toegangspasje

De man die een bloedbad aanrichtte in het gemeentehuis in de Amerikaanse kustplaats Virginia Beach, is een 40-jarige gemeentemedewerker van de afdeling openbare werken. Hij beschikte daarom over een pasje waarmee hij in de kantoren en vergaderzalen van het gemeentehuis kon komen.

De man liep gisteren om 16.00 uur lokale tijd het gemeentehuis binnen, waar op dat moment zo'n 400 mensen aan het werk waren. Hij ging drie verdiepingen af en schoot daar willekeurig mensen neer. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven, van wie er elf in dienst waren van de gemeente. Vier mensen raakten gewond.

Schotenwisseling

Vier toegesnelde agenten wisten de dader na een langdurige schotenwisseling uiteindelijk in een van de gebouwen neer te schieten. Hij overleed toen de agenten hem naar buiten brachten. "Zij hebben voorkomen dat er nog meer slachtoffers vielen", zei een politiechef. "De schutter zou anders waarschijnlijk al zijn munitie hebben afgevuurd op onschuldige mensen."

In de omgeving van het gemeentehuis en in de woning van de schutter heeft de politie verschillende wapens gevonden en in beslag genomen.

Over het motief van de dader, die in het leger heeft gediend, is niets bekend. Volgens verschillende media is hij een ontevreden medewerker die recent was ontslagen.