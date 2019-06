Bloedhete zondag: smeren, water drinken en niet hardlopen

De twintigste editie van de Maas en Waal Marathon in het rivierengebied gaat morgen niet door vanwege de hoge temperaturen. Het risico op warmteletsel voor deelnemers, vrijwilligers en publiek is te hoog, aldus de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De gemeente West Maas en Waal trok daarop de vergunning voor het evenement in.

De organisatie van de marathon zegt geen keus te hebben. "Hoe graag we ook samen met iedereen ons twintig jarig bestaan hadden willen vieren, de gezondheid van iedereen staat bovenaan", aldus een bericht van de organisatie op Omroep Gelderland.

Driedorpenloop

Ook de Mooi Ruinen Run in Drenthe is afgelast. Henk Gommer van de organisatie vindt het een domper dat het niet doorgaat. Ook hij zegt geen keuze te hebben: "We vinden de risico's voor de lopers en ook voor de vrijwilligers te groot."

Bij andere loopevenementen, zoals de Driedorpenloop in Kortenhoef, zijn de starttijden vervroegd. Er staan ook extra waterposten langs de route en bij de finish.

Eerder bleek al dat grote festivals ook speciale maatregelen hebben genomen. Zo zijn bij Intents in Oisterwijk grote ventilatoren geplaatst. In Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek mogen bezoekers van Best Kept Secret hun eigen flesje mee naar binnen nemen. Ze kunnen bij de wc's gratis water tappen. Ook verkoopt de organisatie "fleurige waterflessen", om het drinken van water te stimuleren.