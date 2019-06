Vermisten en gewonden na explosie in Russische TNT-fabriek

Bijna twintig mensen zijn gewond geraakt bij een explosie in een Russische fabriek waar de springstof TNT wordt gemaakt. Twee mensen worden nog vermist.

Volgens lokale autoriteiten zijn de verwondingen van de slachtoffers niet levensbedreigend.

Door de explosie is een deel van de fabriek verwoest. In een ander deel van het gebouw, waar explosieven en munitie zijn opgeslagen, is brand uitgebroken.

De fabriek staat in Dzerzjinsk, op zo'n 400 kilometer afstand van Moskou. De oorzaak van de explosie is niet bekend.