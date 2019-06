Man slaat vrouw en haar zoon met hamer

In Kruiningen in Zeeland is een 44-jarige man opgepakt die een vrouw en haar zoontje met een hamer op het hoofd heeft geslagen. Waarom hij dat deed is niet bekend. De vrouw zegt de man niet te kennen.

De mishandeling was gisteravond in het West-Brabantse Steenbergen. De politie kreeg een melding dat iemand een 32-jarige vrouw en haar 9-jarige zoon met een hamer op het hoofd had geslagen. Ook heeft hij haar 3-jarige zoon geschopt en de vrouw met een mes bedreigd.

Getuigen van de mishandeling hielden de man vast, maar hij wist zich los te trekken en weg te komen in een auto. Op basis van beschrijvingen kon zijn identiteit worden vastgesteld. De man is in zijn woning opgepakt.

De verwondingen van de slachtoffers lijken mee te vallen. Ze zijn in een huisartsenpost nagekeken. De vrouw heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag.