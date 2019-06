Gewonden door brand in opvangcomplex voor migranten in Bosnië

In het noord-westen van Bosnië zijn bij een brand in een opvangcomplex voor migranten zeker 29 mensen gewond geraakt. De brand brak uit in het gebouw in de stad Velika Kladusa waar tijdelijk zo'n 500 migranten worden opgevangen.

De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Ze hadden niet alleen brandwonden, maar veel van hen liepen ook botbreuken op omdat ze in paniek uit het raam sprongen.

Op videobeelden is te zien dat dikke rookwolken uit het gebouw komen: