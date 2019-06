Nabestaanden willen 'harten van moordenaars raken' met stille tocht

"We hopen dat ze gaan praten en dat ze zeggen wat ze gedaan hebben." Zeventien jaar na de moord op haar vader hoopt Wicky van der Meijs nog steeds op een doorbraak. Met de stille tocht die ze vandaag organiseert in Almere wil ze meer aandacht vragen voor nabestaanden die na lange tijd nog met veel vragen zitten.

Van der Meijs verloor haar vader Martien toen hij in januari 2002 tijdens het uitlaten van zijn hondje werd doodgestoken in de buurt van zijn huis in Hilversum. De moord is twee keer in Opsporing Verzocht geweest en ook op een coldcasekalender gezet. Maar tot op de dag van vandaag is er nooit iemand voor veroordeeld.

Als ze terugdenkt aan de moord wordt ze emotioneel. "Dat grijpt me echt naar m'n strot." En ook beveiligingsbeelden van de vermoedelijke dader die rond het moment van de moord zijn gemaakt, hakken er nog steeds in. "Je ziet een schim van het witte hondje van mijn vader. Dan zie je een persoon door het beeld lopen. Dat zijn wel de laatste minuten van mijn vader. En het is vreselijk dat daar beelden van zijn."