Brugspringer Maastricht overleden

De student die gisterochtend in kritieke toestand uit het water is gehaald in Maastricht, is in het ziekenhuis overleden. Dat heeft de politie bevestigd bij 1Limburg.

De man was rond 08.15 uur samen met een ander van de Wilhelminabrug in de Maas gesprongen. Eén van de springers was snel aan de wal. De ander verdween onder water en werd door hulpdiensten om 9.15 uur zwaargewond uit het water gehaald.

Hij werd urenlang gereanimeerd voordat hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar overleed hij afgelopen nacht.

De politie sluit zelfdoding uit en gaat uit van een ongeval. Over de identiteit van de twee mannen is niets meegedeeld.