Eerste Nederlander naar prestigieuze musicalopleiding in Londen

Niels van Doormalen (20) uit Valkenswaard is de eerste Nederlander die aan de prestigieuze masteropleiding Producing For Musical Theatre in Londen mag studeren. Hij is een van de tien kandidaten wereldwijd die zijn toegelaten. Van Doormalen begint een crowdfundingsactie voor het studiegeld.

"Ik vind het doodeng", zegt Van Doormalen bij Omroep Brabant. "Ik wilde helemaal niet een jaar naar Engeland, want dat vond ik heel lang weg van huis. Maar vrienden die ook in Londen wonen en die ook in het theatervak zitten, zeiden: 'Niels, je moet gaan. Dit is hoe jij bent'."

Van Doormalen is pas 20 maar al lang bezig met muziek en theater. Hij begon als trompettist tijdens een solistenconcours in Bladel, meldde zich bij de vooropleiding Muziektheater aan de Fontys Hogeschool en ging daarna Theaterwetenschap volgen aan de Universiteit van Amsterdam. In de tussentijd werkte hij voor musicals als Soof en The Color Purple.

Ik dacht steeds: dit kan beter

"Ik stond tijdens mijn opleiding in Tilburg voor de schermen", aldus Van Doormalen. "Toen kwam ik erachter dat je als producent veel meer kan betekenen voor het genre. Als ik in het theater zat, dacht ik steeds: dit kan beter. Daarom wilde ik meer de kant van productie op, omdat je dan alles vanaf het startpunt regelt."

Dat kan op de eenjarige masteropleiding voor producent in Londen. Van Doormalen wijst erop dat je aan het eind een musical maakt van 45 minuten en samenwerkt met producenten uit onder andere New York, Londen en Italiƫ.

33.000 euro nodig

Van Doormalen heeft 33.000 euro nodig om de opleiding te betalen. 19.000 euro daarvan worden bijgedragen door de Van den Ende Foundation en het VSB Fonds. Voor het resterende bedrag heeft hij een crowdfundingsactie opgezet. Hij denkt geldschieters over te kunnen halen door zijn motivatie te benadrukken. Van Doormalen: "Ik zoek een boodschap in musicals en ik denk dat dat essentieel is voor een nieuwe generatie. Ik zou niet zo snel een grote entertainmentproductie als Mamma Mia! maken."