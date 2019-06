'Ministerie van Justitie VS kijkt naar mededingszaak tegen Google'

Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of het een mededingingszaak tegen Google zal openen, melden Amerikaanse media. Aanleiding is de enorme omvang van het bedrijf. Waar het onderzoek zich precies op richt, is niet duidelijk. De techgigant zou onder meer te dominant zijn op de advertentiemarkt.

De stap zou volgens The Wall Street Journal, de krant die het nieuws als eerst meldde, tot meer toezicht op Google kunnen leiden. Mocht er een zaak geopend worden dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor het bedrijf.

De dominante positie van Google roept al langer vragen op bij zowel Democraten als Republikeinen. De roep om het enorme bedrijf op te splitsen wordt in Washington steeds luider. Ook politici die zich voor de presidentsverkiezingen van 2020 kandidaat hebben gesteld, spreken zich hier over uit, zoals Democraat Elizabeth Warren.

Machtsmisbruik

Google en andere grote techbedrijven "hebben te veel macht en ze gebruiken die macht om kleine bedrijven pijn te doen, innovatie te verstoren en het speelveld tegen anderen te kantelen", zei ze in een verklaring. "Het is tijd om terug te vechten."

Vraag is nu of het ministerie van Justitie dat ook daadwerkelijk zal doen. Volgens Amerikaanse media is er voorlopig alleen een vooronderzoek gestart.

"Maar ook als er alleen maar gekeken wordt, is dat al slecht nieuws voor Google", zegt techredacteur Nando Kasteleijn. "Google ligt namelijk al onder een vergrootglas door alle zaken die in Europa tegen het bedrijf aangespannen zijn, en met alleen al de speculatie die nu naar buiten komt is Google niet blij."

8 miljard

De afgelopen jaren heeft de Europese Unie meerdere mededingingszaken aangespannen tegen de techgigant. Dat heeft geleid tot meer dan 8 miljard euro aan boetes. "Of het in de Verenigde Staten ook zover komt is de vraag. Daar wordt anders naar techbedrijven gekeken dan hier", zegt Kasteleijn. "Daarom zullen we nu af moeten wachten wat er gebeurt."