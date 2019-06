Alcohol moet de sfeer bij de Belgische politie verbeteren

Zes jaar lang gold een algeheel alcoholverbod bij de Belgische politie, maar dat is nu deels teruggedraaid. Het verbod werd destijds ingesteld om het imago van de politie op te poetsen, maar leidde tot verzet bij het personeel. Nieuwjaarsrecepties en barbecues werden door de drooglegging een stuk minder bezocht, zeggen personeelsleden tegen Belgische media.

Het alcoholverbod werd ingevoerd door de vorige commissaris-generaal Catherine De Bolle; zelf een fervent tegenstander van alcohol op het werk. Uit onderzoek bleek dat er zorgen waren over het problematische drankgebruik bij politiemensen.

Recepties

Maar de nieuwe commissaris-generaal vindt dat er tijdens recepties of wanneer iemand met pensioen gaat best een biertje open mag worden getrokken, schrijft onder meer Het Nieuwsblad. In een interne nota staat dat het totale alcoholverbod rampzalig was voor de sociale cohesie binnen de politie. Zo zijn evenementen die werden gehouden voor het personeel geschrapt omdat niemand meer kwam opdagen.

"Met het nieuwe beleid wil de commissaris-generaal zijn personeel de kans geven belangrijke carrière- of dienstmomenten te vieren", staat in de nota. "Weliswaar op een decente (fatsoenlijke) manier."

Het alcoholverbod blijft gelden voor sterkedrank. Ook mag er geen alcohol worden gedronken tijdens diensttijd. Volgens Het Nieuwsblad komen "de beruchte vrijdagavonden in de rijkswachtkazernes, waarop behoorlijk wat bier gehesen werd" ook niet meer terug.