Duitse klimaatstakers over 'Groene golf': 'Nu tijd voor volgende stap'

Waar de EU-verkiezingen in andere landen draaiden om migratie, geld of gele hesjes, was in Duitsland het klimaat veruit het belangrijkste thema. Bijna 50 procent van de Duitsers gaf aan dat dit thema voor hen de doorslag heeft gegeven bij het uitbrengen van hun stem. En dat is te zien aan de winst van de partij De Groenen. Die behaalde bij de verkiezingen met 20,5 procent hun grootste verkiezingswinst ooit.

De stemmen voor De Groenen kwamen deels van ontevreden SPD en CDU/CSU-kiezers, maar ook veel van nieuwe, jonge kiezers die voor het eerst naar de stembus mochten. In de leeftijdsgroep tot 25 jaar werden De Groenen veruit de grootste partij. Daar haalden ze 34 procent van de stemmen, op afstand gevolgd door de CDU met 13 procent.

'Klimawahl'

De onvrede over het klimaatbeleid onder jongeren is geen verrassing. Net als in andere landen staken in Berlijn en andere Duitse steden al maanden scholieren op vrijdag voor een beter klimaat. Ook kreeg een video van youtuber Rezo, waarin hij de CDU beticht de toekomst "te vernietigen met hun klimaatbeleid", miljoenen views. Verder kwam twee dagen voor de verkiezingen een video van meer dan negentig youtubers online, die adviseerden vooral niet te stemmen op de traditionele partijen: