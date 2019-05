Ook de Mont Blanc is te druk en dus komen er strengere regels

Frankrijk legt vanaf morgen het aantal bergbeklimmers op de Mont Blanc aan banden. Alleen als je een kamer hebt geboekt in een van de hutten op de flanken van de berg mag je omhoog.

De hoogste berg van Europa trekt nu jaarlijks bijna 25.000 klimmers. Dat zijn er veel te veel om te huisvesten in de drie schuilhutten langs de standaardroute. Daarom wordt er vaak illegaal gekampeerd op de berg. Ook veroorzaakt de drukte vaak spanningen tussen klimmers die elkaar willen inhalen.

Wie vanaf morgen toch nog een tentje opzet tijdens de klim kan een boete van 300.000 euro krijgen of een gevangenisstraf van twee jaar. Er geldt een uitzondering voor ervaren klimmers die in een dag de berg beklimmen. Maar het overgrote deel van de expedities naar de top heeft een overnachting nodig.

Mount Everest

Het nieuws van de aangescherpte regels komt een week nadat een foto van een rij klimmers voor de top van de Mount Everest wereldnieuws was geworden. De afgelopen tijd zijn er op de hoogste berg van de wereld tien doden gevallen. Dat ongebruikelijk hoge aantal wordt in verband gebracht met het grote aantal klimmers dat in mei een vergunning kreeg om de berg op te mogen.

Ook op de Mont Blanc (4810 meter hoog) gebeuren regelmatig ongelukken. Vandaag kwam een Slowaakse man om het leven na een val van 250 meter. Het vorige klimseizoen vielen er vijftien doden bij ongelukken.