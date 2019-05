Reisbureau fatale Donau-boot gaat eigenaar cruiseschip aanklagen

De Hongaarse politie hield gisteren de kapitein van het 135 meter lange cruiseschip aan, een 64-jarige Oekraïner. Hij wordt verdacht van roekeloos vaargedrag. De kapitein zei vandaag onschuldig te zijn. Hij had geen regels overtreden, zei hij via zijn advocaat. Het speet hem dat hij de botsing niet kon voorkomen.

Sterke stroming

Ondertussen is er bij de rampplek een grootscheepse actie opgezet om de vermisten terug te vinden. Hongaarse reddingsteams krijgen steun van speciaal ingevlogen Zuid-Koreaanse diepzeeduikers. Ook kwamen vandaag veel familieleden van vermisten aan in Boedapest.

Er is alleen steeds minder hoop dat er nog iemand levend wordt teruggevonden. Zo hebben duikers het wrak van het schip nog niet kunnen onderzoeken, doordat de stroming in de Donau te sterk is. Een duiker werd vandaag zelfs meegevoerd door de rivier en kon op het laatste moment nog gered worden. Mogelijk duurt het nog een aantal dagen voordat de stroming minder sterk wordt.

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto zei dat "we ons moeten voorbereiden op een lange zoektocht", waarbij inmiddels de hulp van buurlanden als Servië is ingeschakeld. De Donau stroomt na Hongarije via onder meer Servië en Roemenië stroomafwaarts naar de Zwarte Zee.