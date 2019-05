Italië wil populistenschool Bannon uit klooster zetten

Italië steekt een stokje voor de plannen van oud-Trump-strateeg Steve Bannon om in een eeuwenoud klooster een academie voor populisten te beginnen. Het ministerie van Cultuur is een procedure begonnen om de concessie in te trekken vanwege contractbreuk.

Wat de school precies heeft misdaan, is niet bekendgemaakt. De krant La Repubblica schreef begin deze maand dat een bankgarantie was vervalst. Zonder die garantie zou de concessie nooit zijn verleend. In The Economist ontkende Bannon de malversaties en zei dat nieuws werd opgeklopt door links.

Academie voor het Joods-Christelijke Westen

Vorig jaar kwam het Dignitatis Humanae-instituut, een conservatief-katholieke denktank uit Rome met nauwe banden met Bannon, met de Italiaanse overheid overeen om voor 100.000 euro per jaar het monumentale Trisulti-klooster te huren. De zogenoemde Academie voor het Joods-Christelijke Westen zou volgend jaar moeten opengaan.

Het moest een broedplaats worden voor de volgende generatie anti-establishmentpolitici, volgens Bannon een "gladiatorenschool voor cultuurstrijders". Studenten zouden onderwezen worden in filosofie, theologie, geschiedenis en economie. Bannon wilde zelf de lessen in politiek leiderschap verzorgen.

Het Dignitatis Humanae-instituut heeft nog niet op de bekendmaking van het ministerie gereageerd.