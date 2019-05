'Ik durfde mijn moeder niet om geld voor schoolreisje te vragen'

"Ik herinner me dat mijn moeder een keer vrijwilliger was op schoolreisje naar de Beekse Bergen, zodat ik toch mee kon", zegt schrijver en presentator Cesar Majorana. "Op de middelbare school was het anders. Ik kreeg een lijst van activiteiten die dat jaar plaatsvonden met de bijbehorende kosten. Er was een schoolreis naar Praag, of naar Barcelona of Rome. Dat kostte 200 euro en je moest natuurlijk geld hebben om daar ter plekke uit te geven. Ik durfde het niet eens aan mijn moeder te vragen. Ik wilde haar niet bezwaren, ik wist dat zij zich zou opofferen zodat ik op de een of andere manier toch mee zou kunnen. Dat wilde ik niet."

Schaamte

Majorana bleef op school achter en maakte die week voor allerlei vakken extra opdrachten. "Je voelt je bijna bestraft omdat je arm bent. Er bestaan natuurlijk allerlei regelingen en potjes, maar die zijn voor mensen met een migratie-achtergrond niet makkelijk te vinden. Mijn moeder is Cubaanse. Bovendien schaam je je om van een regeling of andermans geld afhankelijk te zijn."

Er zijn inderdaad scholen en gemeentes die speciale potjes hebben of een regeling treffen met ouders die krap bij kas zitten; maar niet alle ouders willen of durven geldgebrek toe te geven. Voormalig GroenLinks-politicus Tofik Dibi schrijft daarover op Twitter: