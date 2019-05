Drie jongens opgepakt na mishandeling mogelijke pesters Marwan

De politie heeft deze week drie minderjarige jongens aangehouden die ervan worden verdacht de mogelijke pesters van de 15-jarige jongen Marwan Ben Kodad te hebben mishandeld. Dat bevestigt de politie aan NH Nieuws.

De jongen overleed maandag. Zijn dood was een schok in Hilversum, waar hij vandaan kwam. De politie sluit een misdrijf uit, maar zegt niet te kunnen zeggen of het om een ongeluk of zelfmoord gaat.

Op sociale media gingen filmpjes rond waarin te zien was dat de jongen werd gepest. Dat zou regelmatig zijn gebeurd en daarom gaat het verhaal dat de jongen daarom zelfmoord zou hebben gepleegd.

'licht letsel'

Drie mogelijke pesters uit de filmpjes zijn aangevallen en hebben daar volgens de politie "licht letsel" bij opgelopen. Voor de mishandeling zijn dinsdag en woensdag drie verdachten opgepakt. Ze zijn inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie moet beslissen of het tot vervolging komt.

Deze week zijn er meerdere herdenkingen geweest waar veel mensen op afkwamen.