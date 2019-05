Toppers na 15 jaar nog heel populair: 'Koninginnedag, maar dan in de Arena'

Volgens Willie Oosterhuis, docent aan de school van het Nederlandse lied en presentator van Mega Piraten Festijn, zijn meezingfestijnen relevanter dan ooit. "Juist omdat het veel dieper gaat dan feestvieren. Het gaat om wie wij zijn als mensen. Wij willen samen zijn. We hebben elkaar nodig om ons samen één te voelen", legt Oosterhuis uit.

"Laten we eerlijk zijn. De grootste hits van de Stones zijn ook meezingers. De beste blues- en rocknummers hebben dat ook: een appèl op het fysiek meedoen met een feest." Het gaat om meezingen, actief meedoen, zegt Oosterhuis. "Wij zijn niet alleen in ons hoofd één, maar ook in ons lichaam."

Veel sneller een dagje weg

Volgens Oosterhuis zijn meezingfestijnen als de Toppers een grote versie van het volksfeest van vroeger. "Vroeger gingen we met de fiets naar de kermis of de braderie. Met meerdere generaties tegelijk. Dat was het feest dat we allemaal wilden vieren, waar we samen wilden zijn. Daarom is bijvoorbeeld het damesvoetbal ook een groot succes: omdat we het met zijn allen vieren."

Nu is het veel normaler geworden om meerdere keren per jaar naar bijvoorbeeld de Ziggo Dome te gaan, zegt Oosterhuis. "Vroeger reisde je niet verder dan 10 kilometer naar de kermis. Misschien 40 kilometer als je met de auto ergens naartoe ging. Nu is de wereld kleiner geworden, je gaat veel sneller even een dagje naar Amsterdam."