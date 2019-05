Minder mensen bij schuldhulpverlening, gemiddelde schuld stijgt

Het aantal mensen dat een beroep doet op schuldhulpverlening is het afgelopen jaar gedaald. Uit cijfers van brancheorganisatie van schuldhulpverleners NVVK blijkt dat in 2018 86.200 nieuwe mensen zich meldden met schulden. Een jaar eerder waren dat er nog 94.200.

Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) ligt het totaal aantal mensen met schulden boven de 700.000. Mogelijk melden mensen met ernstige betalingsproblemen zich niet uit schaamte. Het Nibud noemt het zorgelijk dat deze mensen geen hulp krijgen.

Mensen die bij de schulphulpverlening aankloppen, hadden vorig jaar gemiddeld 43.300 euro schuld bij veertien schuldeisers. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2017. Ondernemers met schulden hebben met een gemiddelde van 105.000 euro een veel hogere schuld.

Kwetsbare groepen

NVVK-voorzitter Marco Florijn benadrukt in een verklaring dat het aantal mensen met schulden nog steeds te hoog ligt. Hij wijst bovendien op kwetsbare groepen met betalingsachterstanden. "Bijna 30 procent van onze klanten heeft moeite met lezen en schrijven, zo'n 20 procent heeft een lichte verstandelijke beperking of is geïndiceerd voor de geestelijke gezondheidszorg. In deze mensen moet je veel tijd en energie willen investeren."

Volgens Florijn is schuldhulpverlening op dit moment niet voldoende toegerust om de juiste hulp te kunnen bieden.