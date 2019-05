Pegida mag zondag niet opnieuw demonstreren bij moskee in Eindhoven

De gemeente Eindhoven staat Pegida niet toe om zondag te demonstreren bij de Al-Fourqaanmoskee in Eindhoven. Burgemeester John Jorritsma "respecteert het recht op demonstratie en vrijheid van meningsuiting", maar kan momenteel de veiligheid bij een demonstratie van Pegida niet garanderen.

In een verklaring laat de gemeente weten onvoldoende tijd te hebben om tot een zorgvuldig besluit te kunnen komen waarin openbare orde en veiligheid gegarandeerd zijn, "zeker na de eerdere ervaringen met demonstraties van Pegida in Eindhoven". Afgelopen weekend was er ook al een demonstratie bij de moskee, die liep uit de hand. Honderden buurtbewoners gingen de straat op toen Pegida met varkensvlees bij de moskee wilde barbecue├źn. Volgens de gemeente waren er 300 agenten bij.

Dinsdagavond vroeg Pegida de gemeente om toestemming voor de nieuwe demonstratie. Jorritsma vindt dat er niet genoeg tijd is om omwonenden op de hoogte te brengen. Ook wil hij voor zo'n demonstratie wordt goedgekeurd eerst overleg met de vertegenwoordigers van de moskee en andere relevante instanties en maatschappelijke partijen.

Eindhovenaren vroegen om verbod

Tien Eindhovenaren riepen de burgemeester via een petitie op de nieuwe demonstratie te verbieden. "De boodschap die Pegida komt brengen, zet aan tot haat en verdeeldheid in onze stad en samenleving", zei de groep. "Dit hoort geen podium te krijgen onder het mom 'vrijheid van meningsuiting'."

Een tegendemonstratie staat gepland voor vanmiddag 15.30 uur. Die mag van de gemeente wel doorgaan. "De inschatting is dat deze actie geen risico's met zich meebrengt", meldt de gemeente. Het is onduidelijk of deze demonstratie nog doorgaat.

Ook moslimbeweging Oemmah Nederland liet aan Omroep Brabant weten een tegendemonstratie te willen houden als Pegida zou mogen demonstreren.