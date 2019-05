Grote brand in woningen Marken, enige weg naar schiereiland dicht

In twee monumentale houten woningen op Marken in Noord-Holland woedt een flinke brand. De enige weg naar het schiereiland is afgesloten voor verkeer zodat hulpdiensten alle ruimte hebben.

Er zijn geen mensen meer in de huizen, meldt NH nieuws. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Op beelden van de regionale omroep zijn geen vlammen te zien, maar wel rook. De brandweer is druk bezig met blussen en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio is de brand nog niet onder controle.