Leger Filipijnen: gegijzelde Nederlander Ewold Horn gedood bij ontsnappingspoging

Het Filipijnse leger zegt dat de Nederlandse vogelaar Ewold Horn is gedood bij een ontsnappingspoging. Horn werd al jaren gegijzeld door terreurorganisatie Abu Sayyaf. Het bericht is nog niet bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Horn zou zijn doodgeschoten toen hij probeerde te ontsnappen tijdens een vuurgevecht tussen het Filipijnse leger en strijders van Abu Sayyaf. Volgens een lokale legercommandant heeft het leger vanochtend een aanval uitgevoerd op zo'n dertig strijders. De gevechten zouden anderhalf uur hebben geduurd. Daarbij zijn zes strijders gedood en twaalf anderen gewond geraakt.

Het leger zegt dat Horn is gedood door Abu Sayyaf-strijders. De militairen hebben het lichaam van de Nederlander geborgen. Op foto's die het leger heeft gedeeld zijn twee lichamen te zien. Hun gezichten zijn buiten beeld.

Vogelsafari

Ewold Horn was in 2012 samen met een Zwitser op vogelsafari in de Filipijnen. Ze waren op zoek naar een speciale vogel op een Filipijns eilandje bij Borneo toen ze werden ontvoerd. De Zwitser wist eind 2014 te ontsnappen toen het leger het kamp waar de twee werden vastgehouden aanviel. Horn was toen te zwak om ook weg te komen.

Lange tijd was er onduidelijkheid over de toestand van Horn. Afgelopen januari meldden lokale media dat Horn nog in leven was en in relatief goede gezondheid verkeerde. Ze citeerden een man die samen met de Nederlander gevangen had gezeten zat en was bevrijd.