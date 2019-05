Wekdienst 31/5: laatste dag voor veel pulsvissers en Toppers vieren feest

En dan nog even dit:

Whoah! We're going to Ibiza

Whoah! Back to the island

Whoah! We're gonna have a party

Klinkt bekend? De Nederlandse band Vengaboys staat sinds kort met hun hit We're going to Ibiza uit 1999 vanuit het niets in de Oostenrijkse hitlijsten.

Aanleiding voor dit plotselinge succes is 'Ibizagate'. In een uitgelekte video was te zien hoe Heinz-Christian Strache, de vicepremier en de partijleider van de rechts-populistische partij FPÖ, op het Spaanse eiland een corrupte deal leek te willen sluiten met een Russische investeerder. Dat leidde tot het vertrek van de politicus en later ook van bondskanselier Sebastian Kurz.

De Vengaboys traden gisterenavond live op bij een protestdemonstratie in Wenen: