IS-sympathisanten bekennen moord Scandinavische vrouwen Marokko

Drie Marokkaanse mannen hebben de moord bekend op twee Scandinavische toeristes. In een rechtszaak vlak bij de hoofdstad Rabat verklaarden zij dat ze de misdaad begingen, nadat het hen niet was gelukt om zich bij terreurgroep IS aan te sluiten.

De lichamen van Louisa Vesterager Jespersen (24) uit Denemarken en de Noorse Maren Ueland (28) werden in december gevonden in het Atlasgebergte. Beiden waren onthoofd.

In een video verklaarden de mannen dat ze in opdracht handelden van IS, maar tegenover de rechtbank zeiden ze niets over een concrete opdracht. De Marokkaanse autoriteiten verklaarden na de moorden dat die het werk waren van "lone wolves". Ook nu noemde een jurist van de overheid de daad een "actie op zichzelf".

Wel heeft de politie nog 21 mensen aangehouden die banden hadden met de drie en die verdacht worden van het vormen van een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk. Wat hun precieze relatie met de daders is, is niet duidelijk.

Thuis jihad voeren

Twee van de drie hoofdverdachten hebben bekend dat ze de vrouwen in hun tent hebben aangevallen en onthoofd. De derde filmde het geheel. De video werd gedeeld met andere IS-sympathisanten. De man die de beelden maakte verklaarde dat ze hadden besloten "thuis jihad" te voeren, nadat zij geen aansluiting hadden gevonden bij IS. Hij zegt spijt te hebben van zijn daden.

De mannen zijn aangehouden op een busstation in Marrakesh. Volgens de aanklager waren zij op weg naar de Sahel om zich daar aan te sluiten bij jihadistische bewegingen.

De advocaat van Vesteragers familie vindt dat Marokko hen een schadevergoeding moet betalen, omdat van sommige arrestanten bekend zou zijn geweest dat ze extremisten zijn. Sommige van hen zouden al hebben vastgezeten op verdenking van terrorisme of gingen naar scholen waar radicale ideeƫn werden verspreid.

Naar verluidt hebben 1700 Marokkanen zich aangesloten bij IS. Aanslagen in Marokko komen in verhouding met de rest van de regio weinig voor.

De laatste aanslag was in 2011. Toen vielen er zeventien doden bij een bomaanslag op een restaurant in Marrakesh. In de afgelopen twee jaar heeft de politie wel zo'n twintig mensen opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een aanslag.