Executies Noord-Korea om mislukken top met VS

In Noord-Korea zijn verschillende diplomaten ter dood gebracht vanwege het mislukken van de topontmoeting tussen de leider van het land, Kim Jong-un, en de Amerikaanse president Trump. De twee spraken elkaar in februari in Hanoi, maar boekten geen enkel resultaat.

De Zuid-Koreaanse krant Chosun Ilbo meldt dat dat het leven heeft gekost aan de Noord-Koreaanse gezant in de VS. Deze Kim Hyok-chol is samen met vier andere functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken al in maart geëxecuteerd. Ze werden beschuldigd van spionage voor de Amerikanen, schrijft de krant.

Een ander lot is weggelegd voor Kim Yong-chol, die de top mede heeft voorbereid samen met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo. Hij is veroordeeld tot dwangarbeid en "ideologische heropvoeding".

Ook anderen die bij de top waren betrokken zijn opgesloten in werkkampen, onder wie de tolk van Kim Jong-un op de top. Haar wordt verweten dat ze een cruciale vertaalfout heeft gemaakt, en daarmee afbreuk heeft gedaan aan het gezag van Kim Jong-un.

De zus van Kim Jong-un, die hem vergezelde in Hanoi en daar dus prominent in beeld kwam, is sinds de top niet meer gezien. Volgens een Zuid-Koreaanse regeringsbron wil Kim niet meer hebben dat ze zichtbaar is.